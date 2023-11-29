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У 2024 році кількість ВПО, які отримують грошову допомогу, значно зменшиться

01.12.2023 / 12:16
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець протестує проти змін до законодавства та нормативних актів, згідно з якими у 2024 році кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які отримують грошову допомогу, значно зменшиться.

Про це Лубінець написав у Facebook, передають Українськi Новини.

"Згідно зі змінами до законодавства з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО! Наразі її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб! Як Омбудсман України, я не погоджуюся зі змінами, й озвучив цю проблематику на слуханнях у комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів", - написав він.

Зокрема, Лубінець зазначив, що підтримує позицію, що українці, які проживають за кордоном не мають отримувати допомогу на проживання ВПО, оскільки вони отримують допомогу від іноземних держав.

"Водночас ми не підтримуємо підхід, коли не будуть отримувати допомогу ВПО ті громадяни України, які мають на своїх рахунках суму, яка перевищує 100 тисяч гривень. Адже, наприклад, таку суму можуть мати на рахунках рідні захисників України, які перебувають у полоні чи є зниклими безвісти за особливих обставин і мають статус ВПО", - зазначив він.

Омбудсмен також зазначив, що Мінсоцполітики своєчасно не закупили бланки посвідчень осіб з інвалідністю. З його слів, загальна потреба до кінця 2023 року у цих бланках понад 107 тисяч одиниць, а закупили всього близько 64 тисяч одиниць бланків.

Лубінець повідомив, що надав відповідні рекомендації Мінсоцполітики, Міністерству охорони здоров'я, органам місцевого самоврядування і вважає, що вони мають бути враховані.

Лубінець
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