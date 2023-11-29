Лубінець: Ми зафіксували перший факт зміни персональних даних української дитини під час незаконного всиновлення громадянами рф

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, нещодавно стало відомо, що голова однієї з російських партій Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою "всиновили" вивезену з України дитину. У ЗМІ повідомлялось, що 10-місячна Маргарита Прокопенко перебувала у дитячому будинку в Херсоні під час окупації російською армією міста.

Звідти її вивезли до росії нібито для "обстежень і реабілітації". Після чого, за даними медіа, дівчинці змінили ім'я й громадянство.

"Так, Маргарита стала "Мариною Міроновою"! Відомо також, що ймовірно спільно з дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля наразі не відома", - повідомив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що усиновлення українських дітей у рф - незаконне.

За міжнародними та національними нормами для того, щоб іноземці могли усиновити українську дитину потрібно повідомити Україну та отримати згоду на всиновлення.

"Проте росія намагається обійти це й насильно надає українським дітям російське громадянство. Що теж є злочином! Нагадаю: примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу - це геноцид!", - підкреслив він.

Омбудсмен наголосив, що принаймні даний факт вже є підставою для чергових ордерів.

"Міжнародна спільнота має відреагувати на воєнний злочин росіян і допомогти повернути викрадених росією дітей!" - додав він.