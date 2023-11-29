Войти | Зарегистрироваться
08:19

суббота,
02 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Лубінець: Ми зафіксували перший факт зміни персональних даних української дитини під час незаконного всиновлення громадянами рф

01.12.2023 / 11:14
Україна зафіксувала перший факт зміни персональних даних української дитини під час незаконного всиновлення російськими громадянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами Лубінця, нещодавно стало відомо, що голова однієї з російських партій Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою "всиновили" вивезену з України дитину. У ЗМІ повідомлялось, що 10-місячна Маргарита Прокопенко перебувала у дитячому будинку в Херсоні під час окупації російською армією міста.

Звідти її вивезли до росії нібито для "обстежень і реабілітації". Після чого, за даними медіа, дівчинці змінили ім'я й громадянство.

"Так, Маргарита стала "Мариною Міроновою"! Відомо також, що ймовірно спільно з дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля наразі не відома", - повідомив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що усиновлення українських дітей у рф - незаконне.

За міжнародними та національними нормами для того, щоб іноземці могли усиновити українську дитину потрібно повідомити Україну та отримати згоду на всиновлення.

"Проте росія намагається обійти це й насильно надає українським дітям російське громадянство. Що теж є злочином! Нагадаю: примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу - це геноцид!", - підкреслив він.

Омбудсмен наголосив, що принаймні даний факт вже є підставою для чергових ордерів.

"Міжнародна спільнота має відреагувати на воєнний злочин росіян і допомогти повернути викрадених росією дітей!" - додав він.

Лубінець
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 декабря
30 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.