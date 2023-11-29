Бутусов: Українській армії необхідно реформувати організаційно-штатну структуру

Таку думку висловив в ефірі Radio NV військовий оглядач Юрій Бутусов.

Він зауважив, що сучасні бойові дії “побудовані на техніці, на застосуванні сучасних оптико-електронних систем розвідки, на масовому застосуванні дронів і на тому, що зараз бойові дії ведуться на досить обмеженій ділянці фронту”.

«Потрібні зміни в організаційно-штатній структурі, які дозволять збільшити технічний, технологічний компонент в армії і, в такий спосіб, зменшити навантаження на піхоту. У нас постійна втрата штурмовиків, постійна втрата піхотинців. А через що? Через те, що ми змушені воювати піхотою, замість того, щоби збільшувати кількість технологій і воювати дронами, тож нам треба перебудовуватися», – вважає Бутусов.

На думку Бутусова, зміни у системі мобілізації мають бути орієнтовані на збільшення технологічного компоненту в українській армії.

«Тоді мобілізація відбуватиметься адекватніше, втрати будуть зменшені, тож буде впорядковане поповнення військ, ротація військ, відпочинок людей… Це все потребує системних змін», – резюмував військовий оглядач.