Рада разблокировала подписание закона о перезапуске ВККС

Документ на внеочередном заседании ВР поддержали 17 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Таким образом, проект постановления считается отклоненным, а закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" с предложениями Президента может быть подписан.

Автор документа, народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко в пояснительной записке указал, что законопроект №3711-д с предложениями Президента якобы был принят с нарушением Конституции и Регламента Верховной Рады.

После отклонения проекта Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков может подписать Закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и передать его на подпись Президенту.

Напомним, парламент принял закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-д) 29 июня. 2 июля ВР разблокировала подписание документа, отклонив два постановления о его отмене. 5 июля Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующий законодательный акт и направил его на подпись Президенту.

8 июля Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины". В своих предложениях Президент указывает, что закон содержит положения, которые не согласуются между собой.

Верховная Рада 13 июля приняла в целом с предложениями Президента Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (3711-д).

Документ предусматривает, что первый состав конкурсной комиссии по отбору членов ВККС начинает работу при условии назначения не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями.

Решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями.

В случае одинакового количества голосов «за» и «против» голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента во вторник, 20 июля.

Разумков распоряжением также поручил провести внеочередное заседание парламента первому заместителю Руслану Стефанчуку.

Пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний сообщила, что в течение 20-21 июля Разумков будет находиться в двухдневном отпуске по семейным обстоятельствам.

Согласно календарному плану, пятая сессия парламента началась 2 февраля 2021 года, а закончится 23 июля 2021 года. Планируется, что шестая сессия парламента девятого созыва начнется 7 сентября 2021 года, а закончится 21 января 2022 года.

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