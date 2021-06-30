У международных экспертов будет ключевая роль в перезапуске ВККС: Рада приняла закон

Об этом шла речь на заседании Верховной Рады

"За" принятие закононопроекта высказалось 293 нардепы, "против" – 20, воздержались – 26.

В частности, поддержали редакцию законопроекта с предложенными поправками 217 нардепов от "Слуги народа", 22 – от "Европейской солидарности", 15 – от "Голоса", 19 – от "Доверия" и 13 избранников фракции "За будущее".

Не дали голосов в поддержку закона фракции "Батькивщина" и "ОПЗЖ".

Законопроект, который приняли нардепы предусматривает, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из 6 членов. Речь идет о трех действующих судьях или судьях в отставке и трех независимых международных экспертов.

В то же время, нардепы приняли 453 поправку, которая предусматривает, что международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата в ВККС. Ранее к принятию этой поправки призвали общественные организации. "За" ее внесения в законопроект проголосовали 255 нардепов, хотя перед этим профильный комитет отклонил ее. Однако во время заседания председатель Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин призвал нардепов поддержать поправку.

Напомним: Общественные организации призывали Верховную Раду не принимать законопроект 3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей в действующей редакции, поскольку он станет катастрофой для судебной реформы. Активисты настаивали на внесении поправок в законопроекту.

В марте ВР приняла в первом чтении законопроект № 3711-д о правилах формирования ВККС – органа, который будет ответственным за подбор более 2000 судей на вакантные должности в судах по всей Украине и проверку 2000 действующих судей на добродетель.

На согласительном совете 31 мая председатель профильного комитета Андрей Костин заявил, что законопроект №3711-д "готов к голосованию в зале".

Источник