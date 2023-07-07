ВККС оголосила про прийом документів для відбору до Громадської ради доброчесності

Зазначається, що Громадська рада доброчесності утворюється з метою сприяння ВККС у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання.

ГРД складається з двадцяти членів. Членами Громадської ради доброчесності можуть бути представники правозахисних громадських об’єднань, науковці-правники, адвокати, журналісти, які є знаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають бездоганну професійну репутацію та відповідають критеріям політичної нейтральності та доброчесності.

Для участі у зборах громадські об’єднання у п’ятнадцятиденний строк з дня оприлюднення оголошення про скликання зборів представників громадських об’єднань (тобто до 20 липня 2023 року включно) подають:

заяву у довільній формі, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання на зборах;

копію статуту та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

копії звітів за результатами виконання проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги (за наявності);

рекомендаційний лист від міжнародної організації з бездоганною репутацією про успішний досвід співпраці або від виконавця проєкту міжнародної технічної допомоги;

копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги або копію звіту за результатами аудиту діяльності громадського об’єднання;

біографічну довідку представника громадського об’єднання;

біографічну довідку кандидата (кандидатів) до складу Громадської ради доброчесності, якого (яких) висуває громадське об’єднання, а також мотиваційний лист кандидата та декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно такого кандидата за його підписом.

Питання про відповідність громадського об’єднання вимогам для участі у зборах представників громадських об’єднань вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України у десятиденний строк з дня отримання заяви та доданих до неї документів.

Перелік громадських об’єднань, які відповідають вимогам для участі у зборах представників громадських об’єднань, копії поданих ними документів, а також перелік кандидатів до складу Громадської ради доброчесності буде оприлюднено на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань визначаються Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Представникам громадських об’єднань надсилатимуться відповідні запрошення для участі у зборах.

Повідомлення про час і місце зборів представників громадських об’єднань не пізніше ніж за десять днів до їх проведення буде розміщене на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.