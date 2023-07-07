Войти | Зарегистрироваться
09:21

пятница,
07 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

ЦНС: Окупанти готуються пограбувати музей Херсонес Таврійський" у Криму

06.07.2023 / 11:14
російські окупанти готуються пограбувати музей-заповідник "Херсонес Таврійський" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що окупаційна адміністрація музею готує "акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею" на 300 тисяч експонатів із фондів заповідника.

При цьому не зрозуміло, кому планують передавати фонди, але відомо, що це за межами Криму.

У ЦНС додають, що на кінець 2014 року в фондах всього зберігалося близько 500 тисяч експонатів (основний і допоміжний фонд), з них 300 тисяч - це весь основний фонд.

З огляду на це загарбники фактично готують документи на вивезення більшості експонатів музею.

російські крадіжки

російські військові незаконно вивозять з окупованих частин України не лише продовольство, побутову техніку чи інше майно мирних жителів. Вони активно розграбовують музей та галереї.

До прикладу, окупаційна влада доручила колаборантам вивезти культурні цінності з музею ім. Ісаака Бродського в Бердянську до росії.

Окрім того, після підриву Каховської ГЕС росіяни почали розкрадати археологічну спадщину.

музей, ЦНС, Херсонес Таврійський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 июля
6 июля
5 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.