Жовква: Позиція Угорщини не вплине на рішення саміту НАТО щодо України

"Не думаю. І незважаючи на ту риторику, яка лунає публічно, не думаю. Хочеться бути впевненим, що цього не станеться і консенсус не буде порушений з боку цієї країни", - сказав Жовква, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи може позиція Угорщини стати проблемою.