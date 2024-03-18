Жовква: Станом на сьогодні Україна не розглядає введення військ НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви під час телемарафону.

"Всі ініціативи, які сприяють безпеці України, вітаються Україною... Безумовно, на сьогодні ми не говоримо про збройні сили Франції чи інших країн на території України з одної причини - для цього потрібне відповідне рішення", - сказав Жовква.

За словами заступника керівника Офісу президента всі країни, що обговорюють дане питання щодо введення військ є членами НАТО, а Україна нині не є членом Альянсу.