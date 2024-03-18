Депутат: В окупованих містах загарбники вивозять з відділень Пенсійного фонду особові справи

Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Укрінформ.

"Спочатку з Нової Каховки, а зараз і з Каховки вивезли. Централізувати дані збираються у Генічеську. Відповідно перевірити, хто лишився в окупації, хто виїхав. Людей роблять залежними від російських виплат. Тут були дані учасників АТО, які отримували пільги, працівників поліції", – розповів Хлань.

Він додав, що це унеможливлює отримання людьми коштів із Пенсійного фонду України.