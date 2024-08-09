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АТЕШ: росія відправила курсантів у Херсонську область для отримання бойового досвіду

15.08.2024 / 11:14
Курсантів російських військових вишів відправили у Херсонську область "для отримання бойового досвіду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кібер "АТЕШ".

"Кібер "АТЕШ" отримав інформацію від відділу персоналу 810 обрпм збройних сил рф про те, що курсантів військових вишів відправили в Херсонську область, отримувати бойовий досвід. У підрозділах вони на рівні з кадровими військовослужбовцями виконують поставлені завдання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поки 810 бригада намагається вижити в Курській області, на охорону їхніх позицій біля Перекопського перешийка залишили курсантів.

В "АТЕШ" додали, що, ймовірно, кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться, оскільки у росії планують зробити наявність бойового досвіду обов'язковою умовою для випускників військових училищ.

АТЕШ, Херсонська область, курсанти
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