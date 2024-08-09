Верещук: З метою захисту прикордонних областей України Сили оборони створюють зону безпеки на території рф

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14:21
росія вийшла з конвенції Ради Європи про захист національних меншин
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13:19
Офіційно росія не зверталася до ОДКБ за допомогою через події у Курській області, - ЗМІ
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10:12
У вересні Військовий комітет НАТО обговорить створення програми зі сприяння безпеці й навчанню для України
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Bloomberg: зс рф бракує новобранців, щоб покрити втрати на передовій, які є найвищими з початку вторгнення
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лукашенко дав вказівку відправити росіянам техніку зі складів діючих підрозділів
- 14:21
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Онлайн-кассы: Новые возможности для современного бизнеса06.08.2024 / 02:00Проведение платежей через кассы при расчетах за товары и услуги - требование законодательства Украины как для физических, так и для юридических лиц. При этом у предпринимателей есть выбор - использовать традиционные кассовые аппараты либо предпочесть онлайн ПО или программные регистраторы расчетных операций.
Як проросійський бізнесмен Поліщук, який знищив стратегічний радіопередавальний центр у Броварах, свою честь та гідність захищав02.08.2024 / 15:38Последние новости рубрики
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12:16
В Україні у липні найбільше зросли ціни на цукор, олію та фрукти
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Програма Ukraine Facility: Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС
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Мінстратегпром: З Енергоатома заборонено стягувати борги у судовому порядку
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Представник ЄК: Країни ЄС мають можливість обмежувати і забороняти російський газ на національному рівні
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В Україні може подорожчати вершкове масло, - ЗМІ
- 12:16
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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Оптимальный выбор автозапчастей в Украине — только в Ukrparts18.06.2024 / 15:08
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