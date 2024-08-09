Верещук: З метою захисту прикордонних областей України Сили оборони створюють зону безпеки на території рф

"З метою захисту прикордонних областей України (насамперед прикордоння Сумщини) Сили оборони України створюють зону безпеки на території рф, прилеглій до території України. У межах зазначеної зони перебувають цивільні росіяни. Вони знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується", - написала Верещук у телеграм-каналі.

За її словами, силами українських військових планується: проведення гуманітарних операцій із метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони; відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: і у бік Росії, і в бік України; допуск міжнародних гуманітарних організацій до зазначеної зони з метою гуманітарного реагування та моніторингу гуманітарної ситуації.

Верещук повідомила, що наразі проводиться відповідна підготовка та консультації.