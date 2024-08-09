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Верещук: З метою захисту прикордонних областей України Сили оборони створюють зону безпеки на території рф

15.08.2024 / 09:10
Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що силами українських військових планується відкриття гуманітарних коридорів між Сумською та Курською областями для евакуації цивільних осіб і в бік України, і в бік росії.

"З метою захисту прикордонних областей України (насамперед прикордоння Сумщини) Сили оборони України створюють зону безпеки на території рф, прилеглій до території України. У межах зазначеної зони перебувають цивільні росіяни. Вони знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується", - написала Верещук у телеграм-каналі.

За її словами, силами українських військових планується: проведення гуманітарних операцій із метою підтримки цивільних осіб у межах зазначеної зони; відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб: і у бік Росії, і в бік України; допуск міжнародних гуманітарних організацій до зазначеної зони з метою гуманітарного реагування та моніторингу гуманітарної ситуації.

Верещук повідомила, що наразі проводиться відповідна підготовка та консультації.

Верещук, Курська область
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