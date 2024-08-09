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В Україні ветеранів війни пропонують позбавляти статусу за скоєння тяжкого злочину

15.08.2024 / 15:23
Кабінет Міністрів зареєстрував у Раді законопроєкт щодо позбавлення статусів ветерана війни за вчинення тяжкого злочину.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук середу, 14 серпня.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо позбавлення статусів ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України", - пояснив Мельничук.

Зауважується, що документ має на меті законодавчо визначити підстави для позбавлення наданого статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни відповідно, або члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни чи члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Мова про вчинення умисного злочину проти основ національної безпеки України або встановленого порядку несення військової служби, або миру, безпеки людства та міжнародного порядку, або за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Мельничук, ветерани
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