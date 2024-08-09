Більшусть українців вважають, що економічна ситуація в країні погіршилась, - опитування

Під час опитування лише особисте матеріального становища оцінюють позитивно, передає Соціологічна група "Рейтинг".

83% опитаних вважають, що економічна ситуація в Україні за останній рік погіршилась. 10% - що не змінилась, 2% - що покращилась.

На погіршення політичної ситуації в країні вказали 64% респондентів. 22% не бачать змін, про покращення відповіли 7%.

У 57% погіршилось відчуття впевненості щодо майбутнього. У чверті опитаних воно за останній рік не зазнало змін. Для майже 10% відчуття впевненості покращилось, найбільше таких серед найстаршої вікової категорії.

Матеріальне становище погіршилось у 60% родин, не змінилось для 35%, покращилось для 4%.

Опитування проводили 5-12 липня 2024 року серед 2000 респондентів по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих Росією територій і там, де відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.