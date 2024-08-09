Войти | Зарегистрироваться
01:22

пятница,
16 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Більшусть українців вважають, що економічна ситуація в країні погіршилась, - опитування

15.08.2024 / 17:27
Українці вважають, що ситуація в країні погіршується.

Під час опитування лише особисте матеріального становища оцінюють позитивно, передає Соціологічна група "Рейтинг".

83% опитаних вважають, що економічна ситуація в Україні за останній рік погіршилась. 10% - що не змінилась, 2% - що покращилась.

На погіршення політичної ситуації в країні вказали 64% респондентів. 22% не бачать змін, про покращення відповіли 7%.

У 57% погіршилось відчуття впевненості щодо майбутнього. У чверті опитаних воно за останній рік не зазнало змін. Для майже 10% відчуття впевненості покращилось, найбільше таких серед найстаршої вікової категорії.

Матеріальне становище погіршилось у 60% родин, не змінилось для 35%, покращилось для 4%.

Опитування проводили 5-12 липня 2024 року серед 2000 респондентів по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих Росією територій і там, де відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

опитування
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 августа
14 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.