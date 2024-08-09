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У Міноборони оновили правила подання та розгляду рапортів військових

15.08.2024 / 18:30
Міноборони запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових.

Про це повідомляє у Telegram відомство.

Зазначається, що нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів.

Основні нововведення гарантують:

  • чітку визначеність форми рапорту: усна, письмова, електронна;
  • встановлення послідовності погодження рапорту командирами;
  • обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.

Крім того, розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток тепер повинен проводитися не пізніше 48 годин після подання. Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

«Важливо: жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Рапорти з питань, пов’язаних із виконанням військової служби або особистих питань, можна подавати як в усній формі, так і письмово. Це можуть зробити військовослужбовці ЗСУ, Міноборони, а також Державної спеціальної служби транспорту.

Рапорти подаються безпосередньо командиру. У разі неможливості розв’язання питання через нього, документ відправляється до наступного прямого командира.

Рапорт військовослужбовець створює на платформі Армія+ із використанням шаблонів, вказується ID-номер командира для погодження. Своєю чергою командир повинен надати свій ID-номер та ID-номер СЕДО підрозділу.

рапорт, Міноборони
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