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ЦВК: Для підготовки та проведення чергових місцевих виборів у разі їх призначення в 2025 році необхідно понад 4 млрд грн

16.08.2024 / 10:12
Центральна виборча комісія затвердила обсяги видатків, необхідні для підготовки та проведення чергових місцевих виборів у разі їх призначення в 2025 році. У ЦВК підкреслили, що призначення виборів буде можливим лише у разі скасування дії воєнного стану.

Центральна виборча комісія затвердила обсяги видатків, необхідні для підготовки та проведення чергових місцевих виборів у разі їх призначення в 2025 році. У ЦВК підкреслили, що призначення виборів буде можливим лише у разі скасування дії воєнного стану.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала пресслужба Секретаріату ЦВК.

«Комісія затвердила орієнтовні обсяги видатків, необхідні для підготовки та проведення чергових місцевих виборів у разі їх призначення в 2025 році на суму 4 млрд 93 млн 912 тис. 400 гривень», - йдеться у повідомленні.

У ЦВК вказали, що до Центральної виборчої комісії надійшов лист від Міністерства фінансів України з проханням надати бюджетні запити на 2025 – 2027 роки.

«Розглядаючи питання затвердження орієнтовного обсягу видатків за бюджетною програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” до проєкту Державного бюджету України на 2025 рік, ЦВК взяла до уваги, що згідно з Конституцією України та Виборчим кодексом України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень обраних на попередніх чергових виборах ради чи голови, відповідно – 26 жовтня 2025 року», - відзначили у ЦВК.

При цьому Комісія наголосила, що режим воєнного стану в Україні триває, і згідно з чинним законодавством України будь-які вибори під час дії правового режиму воєнного стану не проводяться.

ЦВК, місцеві вибори
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