ПФУ: Станом на 1 серпня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила понад 10 млн осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було у Дніпропетровській області 874,3 тисяч осіб. Крім того, у Києві 744,4 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 702,7 тисяч осіб, у Львівські області -666,3 тисяч, у Донецькій - 581,9 тисяч.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,227 млн осіб. Інші 2,044 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.