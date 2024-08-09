The Guardian: Під час операції в Курській області ЗСУ могли використовувати танки Challenger 2

Британські танки Challenger 2, ймовірно, використовувалися під час операції Збройних сил України в Курській області росії.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, повідомляє британське видання PA Media повідомило, що британські танки Challenger 2, ймовірно, були використані під час несподіваної операції ЗСУ в Курській області.

Вказується, що британське джерело повідомило агентству, що бойові танки були розгорнуті українськими військами, про що вперше повідомив телеканал Sky News.

Зокрема, джерело повідомило, що це були танки Challenger 2, і вказало, що вони були використані під час української операції, яка розпочалася 6 серпня.

Подробиці про те, як і коли українські війська розмістили танки в Курській області росії, не були зрозумілі. Так само, як і кількість танків, які могли бути задіяні.

Однак, зазначає Sky News,потужна 82-а десантно-штурмова бригада – це підрозділ Збройних сил України, який з минулого року експлуатує британські основні бойові танки. Підтверджено, що підрозділи цієї бригади брали участь в операції в Курській області.

Операція України викликала занепокоєння щодо більш широкої ескалації напруженості між росією і Заходом. Але Міністерство оборони заявило, що Україна має "чітке право" використовувати зброю, надану Великою Британією для самооборони, і "це не виключає проведення операцій на території росії".