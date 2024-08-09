Войти | Зарегистрироваться
21:22

пятница,
16 августа
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

The Guardian: Під час операції в Курській області ЗСУ могли використовувати танки Challenger 2

16.08.2024 / 12:16
Британські танки Challenger 2, ймовірно, використовувалися під час операції Збройних сил України в Курській області росії.

Британські танки Challenger 2, ймовірно, використовувалися під час операції Збройних сил України в Курській області росії.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, повідомляє британське видання PA Media повідомило, що британські танки Challenger 2, ймовірно, були використані під час несподіваної операції ЗСУ в Курській області.

Вказується, що британське джерело повідомило агентству, що бойові танки були розгорнуті українськими військами, про що вперше повідомив телеканал Sky News.

Зокрема, джерело повідомило, що це були танки Challenger 2, і вказало, що вони були використані під час української операції, яка розпочалася 6 серпня.

Подробиці про те, як і коли українські війська розмістили танки в Курській області росії, не були зрозумілі. Так само, як і кількість танків, які могли бути задіяні.

Однак, зазначає Sky News,потужна 82-а десантно-штурмова бригада – це підрозділ Збройних сил України, який з минулого року експлуатує британські основні бойові танки. Підтверджено, що підрозділи цієї бригади брали участь в операції в Курській області.

Операція України викликала занепокоєння щодо більш широкої ескалації напруженості між росією і Заходом. Але Міністерство оборони заявило, що Україна має "чітке право" використовувати зброю, надану Великою Британією для самооборони, і "це не виключає проведення операцій на території росії".

танки, ЗСУ, Курська область, Challenger 2
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
16 августа
15 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.