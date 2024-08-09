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18:30
Системи ППО, танки, бронемашини та артилерійські озброєння: Німеччина надасть Україні військову допомогу
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15:23
лукашенко впевнений, що росія допоможе йрму у разі нападу на білорусь
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14:21
62% жителів Німеччини вважають, що уряд на чолі із Шольцом працює погано, - опитування
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13:19
Кірбі: Ми почали спостерігати, як деякі російські підрозділи переспрямовуються до району Курська
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14:21
росія вийшла з конвенції Ради Європи про захист національних меншин
- 18:30
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Онлайн-кассы: Новые возможности для современного бизнеса06.08.2024 / 02:00Проведение платежей через кассы при расчетах за товары и услуги - требование законодательства Украины как для физических, так и для юридических лиц. При этом у предпринимателей есть выбор - использовать традиционные кассовые аппараты либо предпочесть онлайн ПО или программные регистраторы расчетных операций.
Як проросійський бізнесмен Поліщук, який знищив стратегічний радіопередавальний центр у Броварах, свою честь та гідність захищав02.08.2024 / 15:38Последние новости рубрики
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16:25
Гетманцев: Українські компанії опиняться на межі виживання через податкові пільгу міжнародним
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Олійник: НБУ перевірить власників фінустанов на наявність паспортів рф
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Укрзалізниця: Ми зменшили операційні витрати на утримання залізничної інфраструктури
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12:16
В Україні у липні найбільше зросли ціни на цукор, олію та фрукти
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Програма Ukraine Facility: Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС
- 16:25
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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Оптимальный выбор автозапчастей в Украине — только в Ukrparts18.06.2024 / 15:08
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