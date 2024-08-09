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Кірбі: Ми почали спостерігати, як деякі російські підрозділи переспрямовуються до району Курська

16.08.2024 / 13:19
росія переспрямовує в район Курська деякі підрозділи з регіонів в Україні чи поблизу неї.

Про це повідомив радник з комунікацій Білого дому Джон Кірбі, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

"Я не можу з упевненістю сказати, скільки пішло, чи ще може піти, або якими будуть їхні наміри, але ми почали спостерігати, як деякі російські підрозділи переспрямовуються до району Курська", - повідомив Кірбі.

Додамо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про створення військової комендатури на підконтрольній Україні території Курської області. ЗСУ взяли під контроль 82 населені пункти, просунувшись на 35 км і контролюючи понад 1000 кв. км території рф.

Кірбі
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