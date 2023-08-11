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В АП США допускають нове звернення до Конгресу із запитом про додаткові кошти для допомоги Україні

12.08.2023 / 16:20
В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки допускають нове звернення до Конгресу із запитом про додаткові кошти для допомоги Україні у разі потреби.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Американський чиновник зазначив під час брифінгу, що обсяги нового запиту Вашингтона до Конгресу обсягом 24 мільярди доларів для підтримки України обґрунтовані розрахунками.

При цьому складно сказати, як довго триватиме російська повномасштабна військова агресія, відповідно потрібно зробити все можливе, щоб оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року (настає у Штатах з жовтня 2023 року), та подати відповідний запит до Конгресу.

Кірбі також заявив, що якщо обсяг нового пакету для України виявиться недостатнім, уряд США "не буде соромиться знову піти до Конгресу" із запитом про додаткове фінансування.

"Якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити та попросити більше після I кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали", - пояснив він.

Нагадаємо, 10 серпня президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі близько 40 млрд доларів екстреного фінансування, і частина цих коштів - 24 мільярди доларів - для допомоги Україні.

Перед цим у Пентагоні розповіли, що загалом у розпорядженні відомства залишилося близько 6 млрд доларів на допомогу Україні.

Зазначимо, що нещодавно у Міноборони США провели оцінку вартості військового обладнання, яке воно відправило в Україну. Виявилося, що вона була переоцінена приблизно на 3 мільярди доларів. Ця помилка відкриває можливість надсилання Україні більшої кількості зброї для захисту від РФ.

США, Кірбі
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