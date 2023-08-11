Войти | Зарегистрироваться
03:44

суббота,
12 августа
Онлайн
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

МВФ: Світовим лідером зі скорочення економіки є росія

11.08.2023 / 17:27
Міжнародний валютний фонд (МВФ) підготував щорічний звіт про стан ВВП різних країн світу.

Очікується, що загальний рівень ВВП у світі зросте, однак є кілька країн, яким МВФ прогнозує скорочення внутрішнього валового продукту. Про це пише Comments.ua.

Згідно зі звітом World Economic Outlook 2023 зменшення ВВП очікується для 29 країн на загальну суму у $500 млрд.

Лідером зі скорочення економіки є росія, яка втратить до кінця 2023 року $150 млрд у порівнянні з показниками минулого року. Це становить близько третини від загального спаду економік 29 країн.

Таким чином за прогнозами МФВ російська федерація матиме у кінці 2023 року ВВП $2,06 трлн.

Після росії, на другому місці за скороченням внутрішнього валового продукту йде Єгипет – $88 млрд. Трійку "лідерів" замикає Канада – $50 млрд.

До топу 10 найбільших втрат ВВП за 2023 рік також потрапили Саудівська Аравія, Бангладеш, Норвегія, Кувейт, Оман, Колумбія та ОАЄ.

Лідером серед усіх економік світу залишаються США, ВВП яких становить $26,9 трлн. До трійки лідерів також потрапили Китай та Японія. Україна у рейтингу ВВП за 2023 рік займає 59 місце з показником $149 млрд. До повномасштабного вторгнення росії ВВП України оцінювався на рівні $200 млрд.

МВФ, ВВП, росія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 августа
10 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.