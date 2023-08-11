Рада підтримала спрощення господарської діяльності для малих виробників вина

За відповідний законопроект №9030 в другому читанні та в цілому на засіданні 9 серпня проголосувало 314 депутатів з усіх фракцій та груп, причому жоден не виступив проти та не утримався.

Як зазначають у Міністерстві економіки, новий закон запроваджує полегшені умови для ведення бізнесу виробниками вина, що за повним циклом виробляють та розливають вино та винні напої обсягом не більше 10 тисяч декалітрів на рік з виноматеріалів власного виробництва або придбаних виноматеріалів (за умови, що придбана сировина – плоди, ягоди, виноград, мед – має виключно українське походження).

Малим виробникам вина буде необхідно лише подати заяву на видачу ліцензії і квитанцію про сплату за ліцензію. Також малі виробники вина, що виробляють продукт з власних матеріалів, зможуть здійснювати оптову торгівлю без ліцензії на опт, а така ліцензія для інших малих виробників коштуватиме 30 тисяч гривень замість 500 тисяч.

При цьому всі малі виробники вина здійснюватимуть роздрібну торгівлю без ліцензії на роздріб, а також для них скасовується обов'язкова атестація. Передбачено й переведення їх на складання щорічної звітності замість щомісячної. Крім того, тепер дозволено розлив вина та винних напоїв у металеві банки та кеги (як це заведено в Європі та США).

Як вказують у відомстві, спростити реєстрацію виноробного бізнесу рекомендувала раніше міжвідомча робоча група з дерегуляції під співголовуванням першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко. Зокрема, малі виробники каржились на складнощі з отриманням ліцензій на виробництво алкоголю та завелику кількість звітності, яку необхідно складати щомісяця.

Окрім цього, Рада у середу 308 голосами прийняла в першому читанні урядовий євроінтеграційний законопроєкт №9139 про виноград та продукти виноградарства. Після ухвалення документу як закону та набуття ним чинності профільне законодавство буде приведене у відповідність із нормами Євросоюзу.

Зокрема, проектом передбачено уніфікацію термінів та визначень, класифікацію сортів винограду та вимог до виробництва продуктів виноградарства та виноробства; визначення механізм захисту на території України географічних зазначень; створення єдиного державного Виноградарсько-виноробного реєстру та закладення можливості державної підтримки виноградарства та виноробства.

Документом пропонується встановити й принципи проведення перевірок виробництва виноробної продукції, визначити контролюючі установи та їх повноваження, а також конкретизувати санкції, які встановлюються за порушення вимог закону.