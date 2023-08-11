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Мінагрополітики оприлюднило новий прогноз по збору врожаю

11.08.2023 / 15:23
Українські аграрії у поточному році зберуть до 76,7 млн тонн врожаю. Такий покращений прогноз оприлюднило Міністерство аграрної політики та продовольства у четвер, 10 серпня.

Зазначається, що ще на початку весни загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн т, або на 13% менше по відношенню до показника 2022 року.

"У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року. Зараз, завдяки сприятливим погодним умовам, маємо всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивну сторону до 76,7 млн т, що на 5% більше показника 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, і становила 10 895 тис. га, але погодні умови сприяли майже рекордній врожайності зернових культур (до 51,8 ц/га) що дозволяє значно збільшити обсяги виробництва врожаю.

За попередніми оцінками Мінагрополітики, аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 20,9 млн тонн, ячменю – 5,8 млн тонн та кукурудзи – 28,1 млн тонн.

Валове виробництво олійних культур досягне 20,3 млн тонн. Врожай соняшнику прогнозується на рівні 12 млн тонн. Ріпаку, як прогнозується, аграрії зберуть рекордну кількість за останні роки – 4 млн тонн. Рівень виробництва соєвих бобів становить 4,2 млн тонн.

Також аграрії цьогоріч зберуть 13,7 млн тонн цукрових буряків.

Мінагрополітики
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