Кірбі: Америка втратить глобальне лідерство, якщо провалить законопроєкт із зовнішньою допомогою

Про це заявив у відповідь на запитання журналістів у вівторок координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми цього не зробимо, це надішле сигнал не лише союзникам і партнерам, а й потенційним супротивникам, що на Сполучені Штати не можна розраховувати, що ми не зацікавлені бути лідером на світовій арені, що ми не можемо дотримуватися своїх зобов’язань перед союзниками й партнерами, які ведуть справді критичну боротьбу», - зазначив представник Білого дому.

Таким чином він відповів на запитання, що буде в разі, якщо спікер Палати представників Майк Джонсон та республіканці в Палаті представників відмовляться підтримувати пакет з додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки США.

Кірбі підкреслив, що в Україні та Ізраїлі продовжують боротися за демократію та життя власних народів, і ця допомога для них є критично необхідною.

Водночас Кірбі назвав «оптимістичним знаком» те, що проєкт закону в середу ухвалила верхня палата Конгресу США.

«Ми вдячні за двопартійне лідерство в Сенаті, тепер настав час для Палати представників діяти так само», - зауважив представник Білого дому.

Він зазначив, що спікер Майк Джонсон раніше під час зустрічі в Білому домі з президентом США Джо Байденом та командою з питань нацбезпеки мав нагоду безпосередньо почути, чому підтримка України й Ізраїлю є необхідною.