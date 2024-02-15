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Боррель: Після так званих президентських "виборів" росія може почати ще один великий наступ в Україні

14.02.2024 / 11:14
Після так званих президентських "виборів" у березні цього року росія може почати ще один великий наступ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву високого представника ЄС Жозепа Борреля у своєму блозі за підсумками нещодавнього візиту до Києва.

"Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських "виборів" у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі", - зазначив Боррель.

На його думку, "на відміну від своїх російських колег, українські солдати знають, за що вони воюють, і їм не бракує мотивації".

"Але вони не зможуть цього зробити без нашої підтримки, яка має бути терміново збільшена. Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського союзу", - наголосив глава європейської дипломатії.

Боррель також закликав країни-члени ЄС працювати зі своїми оборонними підприємствами над переглядом контрактів і визначити пріоритетність постачань Україні зброї та боєприпасів.

Боррель
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