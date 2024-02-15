росія виходить з Парламентської асамблеї ОБСЄ

Про це володін заявив під час пленарного засідання держдуми, повідомив The Insider.

володін назвав ПА ОБСЄ "абсолютно несамостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона".

"Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти", - також заявив володін.

Парламентська асамблея ОБСЄ нараховує 57 держав-членів.

Організацію створили 1991 року для контролю за виконанням цілей ОБСЄ, розроблення та реалізації механізмів із запобігання та розв'язання конфліктів і сприяння зміцненню демократичних інститутів.