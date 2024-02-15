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МЗС Естонії: Маємо близько 3-4 років для зміцнення оборони, перш ніж росія вирішить випробувати НАТО

15.02.2024 / 14:21
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив у середу, що НАТО має близько трьох-чотирьох років для зміцнення своєї оборони, перш ніж росія вирішить випробувати Альянс.

Про це Тсахкна сказав на пресконференції під час візиту до Варшави, його цитує агентство АР, пише "Європейська правда".

Міністр зауважив, що Естонія не розглядає росію як негайну загрозу для себе і інших країн Балтії, Литви і Латвії, тому що наразі москва зайнята повномасштабним вторгненням в Україну.

"Але ми повинні розуміти, що російська військова машина запущена на повну потужність, виробничі можливості і менталітет також, тому що путін контролює зараз все", – сказав він.

Тсахкна підкреслив, що, за оцінками естонського уряду, росії може знадобитися "три-чотири роки", щоб підготувати "тест для НАТО". Естонія, Литва і Латвія вважаються одними з найбільш вірогідних цілей, якщо росія одного дня вирішить ризикнути напасти на військовий альянс.

Тсахкна та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосили на важливості збереження сильної підтримки України.

У Службі зовнішньої розвідки Естонії вважають, що росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.

Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії рф у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Естонія
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