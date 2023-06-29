Войти | Зарегистрироваться
13:57

понедельник,
03 июля
Онлайн
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
Країна
Укренерго: Найбільш важливу роль для енергосистеми під час зими відіграють системи ППО
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Кравчук: ПА ОБСЄ схвалила резолюцію щодо створення трибуналу для рф

02.07.2023 / 16:25
Парламентська асамблея ОБСЄ на пленарній сесії схвалила резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для притягнення рф до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини.

Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook-сторінку.

Нардеп також звернула увагу, що вперше у міжнародному документі згадується рашизм як державна ідеологія рф.

"Нарешті, резолюція підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою притягнення до відповідальності російських посадових осіб, а також закликає засудити російську державну ідеологію рашизму", - йдеться у публікації.

Також ПА ОБСЄ у цій резолюції закликає скликати статутні засідання лише у країнах, які підтримують візові заборони для російських парламентаріїв.

При цьому в країнах, які готові видавати візи громадянам рф, ПА ОБСЄ не проводитиме своїх засідань.

У резолюції міститься заклик не призначати російських парламентаріїв, які підтримують війну, на відповідальні посади в Асамблеї до припинення агресії.

Також Постійний комітет асамблеї підтримав рішення щодо створення Спеціального комітету на підтримку парламенту України для кращої координації консультацій між парламентаріями щодо широкого кола питань, пов'язаних із повномасштабним вторгненням рф, а також для надання допомоги народу України.

Нагадаємо, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення рф за скоєні злочини в Україні, входять 36 країн.

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовкви, Україна розраховує на єдність усіх членів групи за форматом роботи такого трибуналу.

Водночас дискусії продовжуються. Крім того, очікується розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.

Як заявив 19 червня член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський, такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

Кравчук, ПА ОБСЄ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 июля
2 июля
1 июля
30 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.