Кірбі: Вступ України до НАТО найближчим часом "малоймовірний"

Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.

"Ми віримо, що НАТО – це майбутнє України. Я маю на увазі те, про що альянс домовився ще в 2008 році. Зараз є деякі реформи - належне врядування, верховенство права, політичні реформи - над якими Україна має працювати", - сказав він.

Кірбі зауважив, що у Вашингтону є розуміння того, що такі реформи Україні зараз "важко" проводити, оскільки вона перебуває у стані війни.

"Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому малоймовірне, оскільки це призведе до війни НАТО з росією", - резюмував координатор.

Крім цього, він висловив розчарування у зв'язку з мим, що президент України Володимир Зеленський у Twitter різко рокритикував дискусії щодо потенційного шляху до членства в НАТО на Вільнюському саміті, написавши, що "невизначеність - це слабкість".

"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, і все це ми розуміємо. Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", - підсумував Кірбі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала сигнали про те, що на саміті НАТО обговорюються формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства держави в Альянсі. Як зазначив Зеленський, додались умови для того, щоб запросити Україну в НАТО.