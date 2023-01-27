Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України

Таку думку озвучив народний депутат України, голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Ми трошки навіть недооцінили той сигнал, який було надіслано “Рамштайном” останнім, а це перехід від стратегії допомоги для виживання чи оборони України до стратегії повного розгрому російської федерації. І цей перехід, це рішення ухвалено за великим рахунком нашими союзниками. І тому вони готові віддавати нам усю номенклатуру, те озброєння, яке нам необхідне, щоб іти у наступ”, — заявив Чернєв.

Він наголосив, що рішення Німеччини було стримуючим фактором.

“Зараз танкові коаліції почнуть передавати нам також “Леопарди”. І це означає, що ми посилюватимемо свої нові бригади, нові корпуси, за великим рахунком, для того, щоб іти в наступ, не тільки в оборонних позиціях перебувати, а й звільняти свої території. Відповідно, західні партнери більше не бояться росії. Немає жодних червоних ліній, ніхто не боїться провокувати, всі роблять ставку на розгром російської армії чи перемогу України”, — додав гість ефіру.

Він також поінформував, на що Київ чекає від саміту НАТО у Вільнюсі конкретних пропозицій, які наблизять Україну до Альянсу.