Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України

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Кирилл Тимошенко понесет ответственность за сотрудничество с ОПЗЖ? В сети вспомнили скандалы с экс-замом Ермака27.01.2023 / 16:14
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Сольський: росія цілеспрямовано саботує роботу "зернового коридору"24.01.2023 / 09:15Последние новости рубрики
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17:30
Уряд змінив умови праці іноземців в Україні
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15:26
Експерти вважають, що в Україні можлива "європейська пенсія"
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16:47
Фонд ОПЕК залучив $1 млрд шляхом продажу своїх облігацій, випущених вперше в історії
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13:31
Україна готує гранти для підтримки дослідників, які борються з російською пропагандою
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09:21
За рішенням РНБО, ФГВФО передав Україні акції російських банків
- 17:30
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Почему браслеты на пике популярности04.01.2023 / 23:44Кожаный браслет можно приобрести для личного использования или же в качестве качественного и оригинального подарка. При этом будет универсальный презент, который подойдет не только для близкого человека, но и для делового партнера. Также использование такого аксессуара в качестве подарка позволит привлечь внимание к своей персоне и оставить хорошее впечатление. О других характеристиках таких изделий можно узнать на сайте https://silvers.in.ua/.Последние новости рубрики
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Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»15.01.2023 / 10:10
Возможности Dynamic Island в новых айфонах29.11.2022 / 20:55Впервые за много поколений смартфонов компания Эппл убрала всем надоевшую «челку», заменив ее футуристичным «Динамическим островом». Сейчас система работает только в PRO моделях последнего поколения. Она позволяет по-новому взаимодействовать со старыми функциями и приложениями, улучшая работу Айфонов. Подробнее о том, чем интересен Dynamic Island в нашей статье.Последние новости рубрики
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В одній зі шкіл міста Мурманськ учитель дав дітям завдання українською мовою25.01.2023 / 17:44Последние новости рубрики
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15:15
Польський тижневик зобразив Шольца на своїй обкладинці в оточенні страусів
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17:28
Міністр оборони Канади: В Ірпені я побачила докази жахливих атак росії на Україну
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13:02
Укроборонпром розпочав серійний випуск осколкових мін в одній із країн НАТО
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15:46
ДСНС: Увечері окупанти завдали удару по Харкову і влучили у склад піротехніки
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13:10
Кім: російські загарбники протягом минулої доби завдавали ударів по місту Очаків
- 15:15
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