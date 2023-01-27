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Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України

26.01.2023 / 15:27 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України
Важливість надання ФРН танків “Леопард” для ЗСУ демонструє, що Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України.

Таку думку озвучив народний депутат України, голова Постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв у ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Ми трошки навіть недооцінили той сигнал, який було надіслано “Рамштайном” останнім, а це перехід від стратегії допомоги для виживання чи оборони України до стратегії повного розгрому російської федерації. І цей перехід, це рішення ухвалено за великим рахунком нашими союзниками. І тому вони готові віддавати нам усю номенклатуру, те озброєння, яке нам необхідне, щоб іти у наступ”, — заявив Чернєв.

Він наголосив, що рішення Німеччини було стримуючим фактором.

“Зараз танкові коаліції почнуть передавати нам також “Леопарди”. І це означає, що ми посилюватимемо свої нові бригади, нові корпуси, за великим рахунком, для того, щоб іти в наступ, не тільки в оборонних позиціях перебувати, а й звільняти свої території. Відповідно, західні партнери більше не бояться росії. Немає жодних червоних ліній, ніхто не боїться провокувати, всі роблять ставку на розгром російської армії чи перемогу України”, — додав гість ефіру.

Він також поінформував, на що Київ чекає від саміту НАТО у Вільнюсі конкретних пропозицій, які наблизять Україну до Альянсу.

танки, ЗСУ, ФРН, Чернєв
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