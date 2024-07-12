Жовква: Серед практичних результатів саміту – чіткі заяви партнерів про передачу Україні п’яти систем ППО

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю Голосу Америки, передає Укрінформ.

«Цей саміт був однозначно кращим за саміт у Вільнюсі. Минулого року ми сподівалися на практичніші результати саміту. І цього року у Вашингтоні ми їх отримали. Зокрема у формулюванні фінальної декларації саміту щодо незворотного шляху України до НАТО — це було для нас важливо, і країни досягли в цьому згоди. І це прокладає шлях до наступного кроку — запрошення до Альянсу, яке, я впевнений, ми рано чи пізно отримаємо», - розповів Жовква.

За його словами, серед інших практичних результатів, насамперед – чіткі заяви кількох партнерів у перший день саміту про передачу Україні п’яти систем ППО зараз і більше — до кінця року.

«По-друге, важливі заяви про F-16. Ми намагалися підштовхнути наших партнерів прискорити надання цих винищувачів Україні і також просили — і це увійшло у фінальну декларацію — збільшити об’єм тренування пілотів та інженерів для F-16 — нам потрібно більше кваліфікованих людей, і партнери на це погодились», - сказав він.

Також Жовква відзначив нову безпекову місію НАТО в Україні, яка допоможе ще краще та ефективніше координувати постачання зброї в Україну та процес набуття оперативної сумісності ЗСУ зі Збройними силами країн НАТО. Крім цього, він відзначив надання 40 мільярдів доларів на наступний рік на військові потреби України.

Не менш важливим, за словами заступника керівника ОП, є «Український компакт», який підписали після завершення ради Україна-НАТО. «Він узагальнює те, що було зроблено за останній рік, але також закладає основу для майбутнього сфери безпеки. Нам потрібна ця нова архітектура безпеки. Ми будуємо її не лише в Україні, а й на всьому континенті. І дуже важливо розуміти і пам’ятати, що це робиться на нашому шляху до членства в НАТО», - зазначив він.

Щодо ударів американською зброєю вглиб рф, Жовква висловив сподівання, що буде прогрес. Він наголосив, що українська сторона продовжує працювати з американськими партнерами і сподівається, що відповідне рішення ухвалять найближчим часом.

«Аргументи дуже прості — нам треба захистити себе. І всі знають, звідки йде небезпека: ракети запускають з конкретних місць… Всі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, робилися дуже тихо, і цього разу буде так само», — сказав Жовква.

Не вдаючись в подробиці перемовин, посадовець розповів, що між американською та українською сторонами є розуміння щодо того, чому Україні потрібен цей дозвіл.

Відповідаючи на питання, чи це одна з тих ситуацій, коли США говорять ні, доки не скажуть так, Жовква відповів, що прогрес в цьому питанні однозначно буде. «Так само, як це було в минулому з інших питань, які ми обговорювали з адміністрацією», — додав посадовець.