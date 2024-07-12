Гори, гори ясно: ТРЦ «Гулливер» будет светиться огнями за счет больниц и квартир киевлян

Так, ТРЦ "Гулливер" заявил, что переходит на импортную электроэнергию, утверждая, что это снижает нагрузку на энергосистему страны. Однако, как пишет Капитал, эксперты критикуют такие действия, называя их схемой, которая в действительности приводит к увеличению дефицита и более частому отключению объектов социальной инфраструктуры и жилых домой.

ТРЦ "Гулливер" объявил о переходе на закупку импортной электроэнергии с 11 июля. Согласно информации из пресс-релиза компании, цель такого решения — облегчить нагрузку на украинскую энергосистему, страдающую от ежедневных российских обстрелов. Компания заявляет, что теперь покупает электроэнергию напрямую из Словакии, Польши, Румынии и Венгрии. В пресс-релизе утверждается, что это позволит бизнесу, арендующему помещения в ТРЦ, работать без ограничений и графиков отключений.

Экспертное сообщество ставит под сомнение законность такой схемы. По словам экономического эксперта Алексея Куща, никакого физического импорта электроэнергии в виде отдельных поставок в Киев и, тем более, одной отдельной компании, не происходит. Энергетическая система Украины едина, и выделенного кабеля для "Гулливера" нет. На практике это означает, что подключение торгового центра к электроэнергии в условиях дефицита ведет к отключению жилых домов. И при этом не имеет значения, импортная это электроэнергия или украинская.

Алексей Кущ отмечает, что весь импорт электроэнергии должен выкупаться государственным трейдером и направляться, прежде всего, на социальные нужды. В условиях экстремальной жары, когда свет дается всего на несколько часов в день, а лифты и водоснабжение в многоквартирных домах не работают, такое распределение электроэнергии может иметь катастрофические последствия. Люди, особенно пожилые, страдают без работающих кондиционеров от жары, и это может привести к смертельным исходам. «Эта схема преступна по своей сути», - убежден эксперт.

Обеспечение электроэнергией бизнеса, не имеющего отношения ни к промышленности, ни к обороноспособности страны за счет остальных потребителей, вызывает в условиях энергетического кризиса серьезные вопросы. Еще больше вопросов вызывает схема, само существование которой невозможно без коррупции и взяточничества. Только с этим может быть связан тот факт, что чиновники, которые обязаны следить за честным распределением ресурсов и предотвращать любые формы злоупотреблений, не замечают на фоне обесточенного Киева ярко светящийся в темноте ТРЦ «Гулливер».

Отметим, что ТРЦ «Гулливер» находится в собственного скандально известного бизнесмена Виктора Полищука. В мае этого года Шевченковский суд Киева принял решение о передаче «Гулливера», который до войны оценивался в 200 млн долларов, в управление АРМА. Причиной этого послужило досудебное расследование по неуплате налогов и легализации имущества добытого преступным путем в особо крупном размере. Однако передача ТРЦ «Гулливер» пока так и не произошла, поскольку дело застряло в судах.