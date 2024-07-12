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Буданов: Крим для росіян з “непотопляємого авіаносця” став незручною територією

14.07.2024 / 13:15
Крим для росіян з “непотопляємого авіаносця” став незручною територією, і це досягнення Сил безпеки і оборони України.

Як передає Укрінформ з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України, про це заявив начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов.

За його словами, важким питанням для москви, зокрема, буде відбудова Чорноморського флоту.

“Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики й залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований, ми домоглися, щоб росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі. В Очамчире (це новий порт росії в окупованій Абхазії)? Прекрасно!”, - зауважив Буданов.

Буданов
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