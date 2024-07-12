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Умєров розповів, яке озброєння отримає Україна за підсумками саміту НАТО

14.07.2024 / 10:10
Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським на 75-му ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні досягла значних результатів для зміцнення обороноздатності країни, повідомляє Міністерство оборони України в пресрелізі за підсумками саміту, в якому перераховано військову допомогу країн-учасниць.

"Зокрема, Україна отримає 5 новітніх батарей ППО, включно з 4 батареями Patriot і 1 батареєю Samp/T від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії. Додатково США, Канада, Норвегія, Іспанія, Велика Британія та інші союзники нададуть десятки тактичних систем ППО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard", - сказав міністр оборони України Рустем Умєров, якого цитує пресслужба.

Загалом, за словами Умєрова, у межах підписаних двосторонніх договорів на найвищому рівні, Україна отримає як військової, так і фінансової допомоги на сотні мільйонів доларів.

А саме: США нададуть новий пакет військової допомоги на $225 млн, що включає систему Patriot і ракети для неї, ракети для NASAMS, артилерійські боєприпаси і протитанкові ракети.

Норвегія надасть запчастини для вертольотів Sea King, 6 літаків F-16 і 1 млрд норвезьких крон ($93 млн) для фінансування систем ППО.

Канада надасть новий пакет допомоги на 500 млн канадських доларів ($366 млн).

Австралія дасть найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення вартістю 250 млн австралійських доларів ($169 млн).

Нідерланди дають 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16.

Данія профінансує виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", ставши першою країною НАТО, яка безпосередньо фінансує українське виробництво зброї та боєприпасів.

Литва надала антидронні системи та патрони 5.56x45. Загальна вартість допомоги від Литви з початку російського вторгнення становить 1 млрд євро.

Велика Британія має намір виділяти 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно на військову підтримку України до 2030/31 років.

Нова Зеландія надасть черговий пакет військової допомоги вартістю 6 млн новозеландських доларів ($3,68 млн).

Німеччина передала черговий пакет військової допомоги, який включає систему ППО Patriot, перехоплювачі, артилерійські снаряди, дрони, військово-інженерні машини та інше обладнання.

За словами Умєрова, група International Fund for Ukraine (IFU), яка об'єднує 9 країн (Велика Британія, Нідерланди, Австралія, Данія, Ісландія, Литва, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція), заявила про розміщення нового контракту на закупівлю 120 тисяч 152 мм артилерійських боєприпасів вартістю 300 млн фунтів стерлінгів.

"Дякуємо нашим міжнародним партнерам за підтримку і солідарність. Разом ми зміцнюємо обороноздатність України та наближаємо перемогу над російським агресором", - підсумував міністр оборони України.

НАТО, ППО, Умєров
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