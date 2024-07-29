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АРМА оголосило конкурс на відбір оцінювача для ТРЦ Gulliver

30.07.2024 / 10:43
АРМА оголосило конкурс на відбір оцінювача для ТРЦ Gulliver
За результатами засідання Комісії з питань проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з відбору оцінювача ТРЦ Gulliver.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Кінцевий термін подачі документів для потенційних оцінювачів – 15:00 12 серпня 2024 року. Відповіді на найпоширеніші запитання щодо участі у відборі суб’єктів оціночної діяльності розміщено за посилання на сайті АРМА.

Водночас АРМА проводить системну роботу з огляду торговельно-офісного центру, переданого під управління Агентства ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва.

Враховуючи значну площу об'єкта, майже 152 тис. кв. метрів, ретельний огляд потребує тривалого часу. Станом на 29 липня вже оглянуто три нижні поверхи паркінгу, торговий центр та розпочато огляд офісних приміщень спільно з Національною поліцією України.

Дума підкреслює, що огляд активу відбувається без будь-яких перешкод та у повній відповідності до ухвал суду.

Дума, АРМА, ТРЦ "Гулливер"
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