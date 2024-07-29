Войти | Зарегистрироваться
07:25

среда,
31 июля
Онлайн
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Шмигаль: 3,9 млрд доларів допомоги від США очікуємо вже найближчими тижнями

30.07.2024 / 11:14
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори зі спецпредставником США щодо економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Однією із тем обговорень стала американська фінансова допомога Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського уряду в Telegram.

Він розповів, що подякував США за підтримку рішення про кредит для України від G7 у розмірі 50 млрд доларів. За словами прем'єра, для нашої країни важливо, щоб кошти були доступні з 2025 року, щоб спрямувати їх на критичні потреби, зокрема військові.

Також сторони обговорили роботу мультидонорської координаційної платформи. Наразі для України важливо фінансувати бюджетні витрати, проекти відновлення та підтримку енергетики.

"Україна вдячна за 7,85 млрд доларів прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші 3,9 млрд доларів очікуємо вже найближчими тижнями", - додав Шмигаль.

Він зазначив, що зараз запроваджується системний підхід у фінансуванні проектів економічного відновлення. Зокрема, відбулося перше засідання Стратегічної інвестиційної ради при уряді України.

"Протягом двох місяців плануємо затвердити список публічних інвестиційних проектів на 2025 рік та передати його партнерам", - уточнив глава українського уряду.

Шмигаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 июля
29 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.