Стефанчук: Обрання моделі збільшення податків буде залежати від дискусії у профільному комітеті Ради

Про це він сказав в інтерв’ю Українським Новинам.

"Я просто хочу сказати, що є два виходи з цієї ситуації (дефіциту в бюджеті). Або потрошку підвищувати різні види оподаткування з вузькою оподаткованою базою, або трішки підвищити один вид оподаткування з високою податковою базою. Я дуже сподіваюся, що в комітеті пройде дискусія. Якщо твій законопроєкт є справедливим і поширюється на всіх, це викликає менше критики в суспільстві, ніж точкові зміни для якихось конкретних осіб, тому що в законопроєктній діяльності мінуси плюсуються. І тому нам треба теж зрозуміти не тільки, чи ми отримаємо цю необхідну суму, але і скільки голосів за це ми отримаємо в парламенті", – розповів голова парламенту.

За його словами, дуже багато у обранні моделі збільшення податків буде залежати від того, як відбуватиметься дискусія у профільному податковому комітеті.

"Є філософія, яку запропонував уряд – в багатьох місцях взяти по трішки, щоб продемонструвати необхідність надходження в бюджет абсолютно конкретної цифри, яку запитує він. Це цифра, яка складає дефіцит бюджету на цей рік, відповідно, вона має перенаправитись на той період наступного року, коли будуть вестися військові дії. Вони запропонували таку модель. Існує інша модель – взяти один податок, який має саму ширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість і підвищити його на певний відсоток", – пояснив він.

Стефанчук зазначив, що, коли збільшуються потреби у війні та кількість мобілізованих осіб, яких потрібно забезпечити фінансово, зокрема укомплектуванням та необхідною зброєю, "важливо розуміти, що це буде потребувати коштів з бюджету".

"Рада ж абсолютно реалістична. І ми усвідомлюємо, що ми можемо або збільшувати надходження в бюджет шляхом підняття оподаткування, або через емісію. Емісія – це не вихід. Тому ми не можемо допустити цього. Ми мусимо звертатися до народу України різними способами, з тим, щоб ЗСУ мали фінансову підтримку", – розповів спікер Ради про можливість голосування у Раді збільшення податків.