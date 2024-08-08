Голова АРМА: Ми ініціювали перевірки Агенства Рахунковою палатою за 2023 рік

Про це повідомила у Телеграмі голова АРМА Олена Дума, передає Укрінформ.

«Незважаючи на окремі спроби дискредитації роботи Агентства через недоброчесні дії колишніх співробітників, нова команда АРМА невпинно працює над посиленням інституційної спроможності органу. У межах цієї стратегії АРМА ініціювало проведення перевірки Рахунковою палатою, яка охопить діяльність Агентства за 2023 рік», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ініціатива щодо перевірки Рахунковою палатою спрямована на забезпечення максимальної прозорості та підзвітності АРМА у використанні коштів державного бюджету.