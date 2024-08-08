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ІнАУ: Закликаємо не допустити скасування спрощеної системи оподаткування для окремої галузі електронних комунікацій

07.08.2024 / 12:16
Інтернет асоціація України (ІнАУ) закликає владу не допустити скасування спрощеної системи оподаткування для малого вітчизняного телеком-бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

"ІнАУ вкотре закликає всі державні інституції не піддаватись на ініційовані монополістами маніпулятивні заяви, не допустити скасування спрощеної системи оподаткування для окремої галузі електронних комунікацій, а значить, зберегти унікальні особливості вітчизняного телекому, його стійкість за рахунок децентралізації, його гнучкість, яка дозволяє до сьогодні забезпечувати якісними послугами українських споживачів під час тяжкої війни", - йдеться в повідомленні.

При цьому, згідно з повідомленням, несумісним з правилами бізнес-етики є лобіювання асоціаціями інтересів своїх членів шляхом закликів до погіршення умов діяльності конкурентного сегменту ринку – малого бізнесу.

"ІнАУ закликає Американську торгівельну палату (АТП), перш ніж звинувачувати численних дрібних інтернет-провайдерів України у всіх гріхах і рекомендувати скасування механізмів захисту малого українського бізнесу, ознайомитись з законодавством України і з’ясувати, чи є порушення закону у діях цих малих підприємців. Також не зайвим було б шановним представникам АТП ознайомитись з податковим і антимонопольним законодавством США. Може, в такому випадку АТП надавала б Україні протилежний рецепт, а саме посилення захисту малого бізнесу, підтримку фрагментації ринку, а не його монополізацію. Цікаво, що окрім АТП з аналогічним листом до пана Гетманцева звернулась також ФРУ. Що їх об’єднує? Наявність у складі тих самих крупних телекомоператорів, які зацікавлені у знищенні вітчизняних конкурентів з малого бізнесу у своїй галузі", - зазначається в повідомленні.

ІнАУ, оподаткування
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