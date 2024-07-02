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Більшість українців вважають, що податкова політика має відповідати підходам у ЄС, - опитування

10.07.2024 / 11:14
Більшість українців (52%) схиляються до думки, що податкова політика має відповідати підходам до оподаткування, запровадженим у ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Причому, 35% опитаних вважають, що це повинно відбутися після набуття Україною повноправного членства в ЄС, а 17% - що це повинно відбуватися ще до приєднання України до ЄС.

Понад чверть опитаних (29%) вважають, що українська податкова політика не повинна відповідати підходам ЄС. Решта опитаних вагалися з відповіддю.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 21 червня по 2 липня 2024 року серед 2026 респондентів. Опитування методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

опитування, оподаткування
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