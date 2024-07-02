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Герус: Норма про звільнення від сплати мита та ПДВ при імпорті енергетичного обладнання може почати діяти з 1 серпня

08.07.2024 / 16:25
Норма законодавства про тимчасове звільнення від сплати мита та ПДВ при імпорті енергетичного обладнання може запрацювати вже з серпня.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Це будуть правки в інший закон. Ця норма має бути підтримана. Сподіваюсь, вона всередині липня буде прийнята як закон, і вже почне діяти з 1 серпня", - зауважив Герус.

Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, 4 липня було схвалено до другого читання законопроєкти №11258 та №11259 про звільнення від оподаткування ввізним митом та ПДВ товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.

Додатково в них будуть враховані пропозиції про тимчасове звільнення від мит та ПДВ енергетичного обладнання. Така пільга буде діяти до закінчення військового стану але не пізніше 01 січня 2026-го року.

Зауважимо, раніше планувалось застосувати пільги для імпорту для таких груп:

  • вітроелектростанції – лопаті, редуктори, частотні перетворювачі, генератори, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;
  • сонячні електростанції – панелі, інвертори, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;
  • гідроелектростанції – турбіни, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;
  • теплові електростанції - обладнання для контролю та розподілу електричного струму; 
  • газопоршневі та газотурбінні електростанції – двигуни та генераторні установки, обладнання для контролю та розподілу електричного струму;
  • накопичувачі електроенергії (energy storage) (у цю категорію не входять акумулятори для автомобілів).
Герус, Железняк
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