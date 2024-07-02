Як відкрити агентство з працевлаштування за кордоном: юридичні нюанси

Від’їзд на роботу за кордон – явище досить розповсюджене серед українців. Вони дуже активно вдаються до пошуків перспективних пропозицій, переходячи за посиланням https://group-working.com/, обговорюють актуальні питання з представниками компаній-посередників, активно спілкуються з цього приводу в соціальних мережах. З огляду на актуальність питання посередництва у закордонному працевлаштуванні така діяльність перетворилась на прибутковий бізнес, який здатен приносити непогані прибутки. Але перед тим, як відкрити агентство з працевлаштування за кордоном, знадобиться вирішити низку непростих питань стосовно офіційних дозволів та додаткових ресурсів, щоб створити належну основу для задоволення потреб клієнтів.

Чи легко створити конкурентоспроможне агентство з пошуку роботи за кордоном

Декому може здатися, що робота з посередництва у закордонному працевлаштуванні досить легка, тобто така, що без особливих зусиль дозволяє розраховувати на солідні профіти. Звичайно, що основою для діяльності з забезпечення якісного посередництва стане офіційна ліцензія, але перед її отриманням доведеться добре попрацювати. Потрібно довести, що фірма відповідає всім вимогам, які стосуються подібних закладів.

В будь-якому разі одним з найважливіших є перший етап, який передбачає розв’язання організаційних питань. Сюди входить запуск офіційного веб-сайту та облаштування окремого приміщення. При цьому слід ретельно врахувати місце розташування. Якщо офіс знаходиться у важкодоступному місці, то потенційні клієнти неодмінно нададуть перевагу конкурентам, яким оселилися поблизу людних локацій. Не варто економити на створенні сучасного веб-ресурсу, бо за результатами його відвідування у шукачів роботи формується загальне враження про компанію, а більша частина з них звертається до рекрутерів саме через нього. Сюди ще слід додати витрати на просування та рекламні послуги.

Другий, але не менш важливий момент полягає в тому, що перед тим, як відкрити фірму по працевлаштуванню за кордоном, потрібно знайти надійну компанію, що офіційно зареєстрована за кордоном та має велику базу вакансій. Подібний бізнес функціонує саме завдяки коштам, отриманим від партнера, які він сплачує за роботу рекрутерів по залученню працівників для роботи за кордоном.

Отже, за всіма традиціями доведеться скласти бізнес-план, який врахує всі прибутки, поточні витрати, сплату за послуги зв’язку, податки тощо. Одночасно доведеться зайнятись підбором персоналу, яких володіє відповідними навичками.

Юридичний блок питань стосовно посередництва

Зацікавившись питанням, як отримати ліцензію на працевлаштування за кордоном, потрібно визначитись з формою суб’єкта господарювання, тобто створити ТОВ або діяти як фізична особа-підприємець. При цьому варто врахувати наступне:

Агенція, що здійснює діяльність як ТОВ, виглядає більш респектабельно, але без послуг особи, що досконало володіє бухгалтерією, буде дуже важко.

Якщо планується отримання платежів від іноземних партнерів, то краще обрати 3 групу єдиного податку, але при цьому необхідно врахувати, що кожного кварталу доведеться сплачувати 5% від доходу.

Для ФОП краще перебувати на 2 групі, але це не передбачає можливість отримувати закордонні платежі.

Одночасно в аспектіформи господарювання слід врахувати, що ефективний бізнес в такій сфері передбачає надання додаткових послуг, за які шукачі роботи охоче платять. Це може стосуватись оформлення візових документів, допомоги в отриманні біометричного паспорта та організації переїзду до нового місця проживання.