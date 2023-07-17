Жовква: Саме через те, що нам скасували ПДЧ, РНП не може займати понад 300 сторінок щороку

Про це коментарі Українському Радіо сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Укрінформ.

Посадовець нагадав, що Україна з 2009 року з власної ініціативи почала розробляти, виконувати і звітувати щодо так званих річних національних програм, які були укладені за зразком програм ПДЧ.

"Не маючи "парасольки" ПДЧ, ми фактично виконували ПДЧ. Там було 5 основних розділів, які відображають 5 розділів ПДЧ: це оборона, сектор безпеки, економіка, фінанси. І ми виконували ці програми протягом 13 річних циклів. Остання така річна програма була ухвалена у 2021 році і успішно виконана. А щороку проводилася спільна оцінка українською стороною і штаб-квартирою НАТО. У 2022 році із об'єктивних причин така програма не була схвалена, оскільки розпочалася відкрита агресія росії", – зазначив заступник керівника ОП.

Він також звернув увагу на те, що в комюніке Вільнюського саміту загадувалася адаптована Річна національна програма.

"Саме через те, що нам скасували ПДЧ, РНП не може залишатися в тому громіздкому вигляді, в якому вона була (займала понад 300 сторінок щороку). Відповідно, здійснювалася оцінка кожного із заходів і вона дуже детально прописана. Там якраз і про реформи. І кожен із членів НАТО може підняти ці 13 річних звітів і подивитися на прогрес України, порівняти 2009 і 2021 рік. А потім взяти цифри за 2022 і 2023 рік і подивитися, скільки стандартів НАТО було ухвалено за півтора року відкритої агресії росії проти України — 131. А за весь період до цього, з початку Незалежності і до 2022 року, — 151. От вам динаміка, от вам прогрес", - наголосив посадовець.

За його словами, є декілька важливих компонентів реформ. Зокрема, якщо говорити про демократичні, то їх перелік збігається з рекомендаціями Європейської комісії в межах євроінтеграції України.

"І ми маємо досить позитивну проміжну оцінку виконання цих 7 рекомендацій. Місяць тому ми отримали із 7 рекомендацій дві, як виконані повністю, 4, які демонструють певний прогрес, і одна, яка демонструє відчутний прогрес. Фінальна оцінка нас чекає у жовтні. Є ще час, щоби пройти ці всі рекомендації. Потім, коли ми отримаємо фінальну позитивну оцінку від Європейської комісії, наступним етапом буде розмова про вступ до ЄС. Це нам буде зараховано в межах вступу до НАТО", – наголосив Жовква.