Кулеба: единственная альтернатива предоставлению Украине ПДЧ в НАТО - это членство Украины в Альянсе

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, во вторник Кулеба принял участие в онлайн-конференции "Путь к Варшавского безопасности форума". В рамках дискуссионной панели по безопасности региона Черного моря, в который министр принял участие вместе с румынским коллегой Богданом Ауреску, модератор спросила Кулебу, стремится ли Украина получить План действий по членству в НАТО.

"Единственная альтернатива предоставлению Украине Плана действий по членству - это членство Украины в НАТО", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, и эта поддержка из года в год растет.

По мнению главы МИД Украины, восточный фланг НАТО должен максимально активно взаимодействовать с Украиной и Грузией, которые стремятся стать членами Альянса и гарантируют безопасность Европы, в частности черноморского региона.

"Мы все естественные союзники по Черному морю. Украина будет приветствовать все инструменты и форматы усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря, которые также будут включать активное привлечение Украины и Грузии", - заявил он.

Кулеба также убежден, что привлечение Украины к формату Бухарестской девятки в приемлемом для всех сторон формате могло бы способствовать дополнительному развитию региона Центральной Европы и укреплению безопасности Черноморского региона.

"Нужно воспринимать Черное море как пространство нашей общей ответственности. Независимо от протяженности побережья, возможностей военно-морских сил или объемов торговли. Черное море это наша общая ответственность и мы все должны быть преданы делу процветания и безопасности региона", - подчеркнул он.

Кулеба также проинформировал об угрозах растущей милитаризации временно оккупированного Крыма и отдельно обратил внимание на возможное размещение Россией ядерного оружия на полуострове.

Источник