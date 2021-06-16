Кулеба рассказал, как Украина в последний момент "выгрызла" упоминание о ПДЧ в решении НАТО

Об этом министр рассказал на своей Facebook-странице во вторник, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что на первый взгляд союзники НАТО своей декларацией в понедельник просто подтвердили преданность своему же решению 2008 года.

Однако, по его словам, эта декларация особая, в том числе потому, что еще за несколько дней до саммита НАТО не собирался указывать в своем решении о ПДЧ для Украины.

"Это правда, что мы его (упоминание о ПДЧ. - Ред.) буквально выгрызли в последний момент благодаря собственной настойчивости, честной беседе с НАТО и твердой поддержке ключевых наших друзей", - отметил глава МИД.

Он отметил, что до вчерашнего дня декларации саммитов НАТО принимались в 2014, 2016 и 2018 годах, однако ни в одной из них союзники не вспоминали о ПДЧ для Украины.

Кроме того, по его словам, вчерашняя декларация имеет гораздо более широкий контекст, потому что это по сути план действий нового НАТО, в котором США помирились с остальными союзниками, и теперь с новыми силами Альянс будет работать над достижением поставленных целей, поддержкой определенных друзей, в том числе Украины и сдерживанием определенных соперников, в том числе России.

"Поэтому если учесть контекст, это очень хорошая для нас декларация. Но я всегда честно говорю партнерам, что за хорошими декларациями должны идти хорошие действия. И лучшее такое действие - предоставление Украине ПДЧ в 2022 году", - отметил Кулеба.

Он отметил, что для получения ПДЧ Украина уже сделала достаточно реформ, однако, продолжая реформы, Украина не должна мириться с ситуацией, когда отдельные государства-члены НАТО используют реформы в Украине как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать Россию.

"Украина будет членом НАТО. Для этого есть согласие и в Альянсе, и в Украине. И чем быстрее мы встанем на путь ПДЧ, тем сильнее будет становиться Украины и атлантическое пространство в целом. Все остальное - это контекст, с которым мы системно работаем", - подытожил Кулеба.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, что звучат в отношении Грузии с 2018 года - что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству через выполнение Годовых национальных программ.

Источник