Украина убеждена, что ПДЧ – технический, а не политический вопрос, и не будет вновь подавать заявку

По его словам, это вопрос технический, а не политический.

"В Киеве (...) никакие заявки подаваться не будут. Мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим вопросом", - сказал Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе в среду, 30 октября, отвечая на вопрос о том, будет ли подана заявка на ПДЧ со стороны Украины на заседании Североатлантического совета в Киеве.

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