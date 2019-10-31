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Украина убеждена, что ПДЧ – технический, а не политический вопрос, и не будет вновь подавать заявку

31.10.2019 / 14:21
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не будет подавать повторную заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ).

По его словам, это вопрос технический, а не политический.

"В Киеве (...) никакие заявки подаваться не будут. Мы убеждены, что вопрос ПДЧ должен быть техническим, а не политическим вопросом", - сказал Кулеба на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Одессе в среду, 30 октября, отвечая на вопрос о том, будет ли подана заявка на ПДЧ со стороны Украины на заседании Североатлантического совета в Киеве.

Источник 

НАТО, Кулеба, ПДЧ
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