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В Киево-Печерской лавре открыли место подвига Иоанна Многострадального

31.10.2019 / 14:03
В Киево-Печерской лавре открыли место подвига Иоанна Многострадального
lavra.ua Источник: Центр информации УПЦ
День памяти преподобного Иоанна Многострадального – 31 июля

В Киево-Печерской лавре во время реставрационных работ в Ближних пещерах открыли место, где совершал свой подвиг преподобный Иоанн Многострадальный.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, после завершения реставрационных работ место подвига преподобного Иоанна Многострадального смогут увидеть все желающие.

Святой Иоанн жил в Печерской обители в XII веке. Свой главный подвиг он совершил в яме, в которую закопал себя по пояс, борясь со страстью блуда. Так он провел всю Четыредесятницу (первые 40 дней Великого поста – ред.).

***Преподобный Иоанн еще с юных лет страдал от плотской похоти. Для борьбы с ней он ушел в Киево-Печерский монастырь, в пещеру, где в свое время подвизался преподобный Антоний.

Святой усердно молился Господу и просил помощи. Через сутки он услышал голос: «Иоанн! Тебе нужно уйти в затвор здесь, чтобы побороть свою страсть, и Господь поможет тебе молитвами своих преподобных». С тех пор святой поселился в пещере и только через 30 лет упорной борьбы с собой он победил плотскую страсть. Борьба эта оказалась напряженной и очень трудной, со множеством искушений и подступов диавола. Не раз, впав в искушения, он хотел покинуть пещеру, но всегда он отбрасывал сомнения и со временем решился на еще больший подвиг. Преподобный на время Великого поста закопал себя в землю до плеч. В таком положении святой продолжал борьбу со своей плотью.

Дьявол навел страх на святого Иоанна. Страшный змей заполз в пещеру святого и пытался его поглотить. Это продолжалось несколько дней. В ночь праздника Воскресения Христового змей захватил голову преподобного в свою пасть. Тогда подвижник начал молиться Богу, чтобы Господь избавил его от нападок врага. Блеснула молния и змей исчез. Пещера наполнилась светом, и послышался голос Господа, который поддержал святого и дал благословение продолжать подвиг ради спасения души.

Умер преподобный около 1160 года, получив благодать в борьбе со своей плотской страстью. Сейчас мощи этого святого подвижника находятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

День памяти преподобного Иоанна Многострадального – 31 июля.

Источник: Inpress.ua
упц, лавра
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