В зоне проведения ООС ввели режим "желтый" — что это означает

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"28 октября 2019 года в районе проведения операции Объединенных сил приказом командующего Объединенных сил введен режим" желтый". Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые при них находятся, и транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у военнослужащих, работников правоохранительных органов на период действия режима "желтый" есть специальные полномочия:

-применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершившим или совершающим правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к проведению операции Объединенных сил;

- проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности;

- осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся; входить в жилые и иные помещения, на земельные участки, принадлежащие гражданам на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций; использовать в служебных целях средства связи и транспортные средства, принадлежащие гражданам (с их согласия).

Также при определенных условиях военным разрешается:

- временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства, граждан на отдельные участки местности и объекты, выводить граждан с этих участков, отбуксирывать транспортные средства;

- использовать в служебных целях транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств иностранных государств и международных организаций.

В пресс-службе также сообщили об ограничениях для лиц, не привлеченных к Объединенным силам.

В частности, установлены следующие ограничения:

-въезд (выезд) в район проведения операции;

-получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;

-допущение представителей органов государственной власти; хранение, использование и перемещение зарегистрированного огнестрельного оружия (нарезного военных образцов, несовременного стрелкового, спортивного, учебного, охотничьего нарезного и гладкоствольного), боеприпасов к нему, холодного оружия (арбалеты, охотничьи ножи и т.д.), наградного, пневматического и травматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия и патроны к нему;

-совершение полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео-, кино- и фотосъемок;

-использование в транспортных средствах любых радиостанций;

-проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;

-посещение лесных массивов, отдельных районов местности; перечень безопасных автомобильных и железнодорожных направлений;

-ограничение движения транспортных средств по объездным путям; выполнение мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах.

В случае возникновения вопросов в штабе ООС рекомендуют обращаться в Call-центр Объединенных сил: (097) 988-90-40, (095) 127-58-52, (044) 454-44-99.

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