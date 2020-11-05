Согласованы четыре новые точки разведения на Донбассе – штаб ООС

Об этом сообщил исполняющий обязанности командующего Объединенных сил Виктор Ганущак на брифинге 4 ноября, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "По результатам встречи ТКГ согласовано 4 участка: Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое. Ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой".

Три участка из озвученных - Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое - расположены в Луганской области, одна - Григорьевка - в Донецкой.

Напомним: 16 октября вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина ведет подготовку к очередному разведения войск на четырех направлениях на Донбассе.

Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

Ранее разведение войск и техники произошло на трех участках фронта. 22 июля 2020 года на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции также была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля.

В то же время международные наблюдатели неоднократно фиксировали нарушения договоренностей боевиками: кроме вооруженных провокаций они укрепляют свои позиции.

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