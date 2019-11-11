На Донбассе началось разведение сил возле Петровского

Об этом сообщают прямой эфир пресс-центра "Мариуполь" в Facebook, "Интерфакс", «Украинская правда»

По словам представителя штаба операции Объединенных сил, процесс разведения будет длиться до 12 ноября.

"По нашей информации, на той стороне (неподконтрольной Украине - ред.) тоже началось разведение. Они выпустили зеленую ракетницу и после этого началось разведение", - сообщил в комментарии журналистам замкомандующего ООС.

Перед началом представители боевиков и украинской стороны поочередно совершили залпы из ракетниц зеленого цвета, которые стали условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.

Перед этим были запущены ракетницы белого цвета, с помощью которых стороны сообщили друг другу о готовности к разведению.

Разведение должно проходить зеркально на расстояние 1 км от линии разграничения.

Ранее разведение сил и средств сторон конфликта уже состоялось на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе Золотого Луганской области.

Как заявил замкомандующего ОС генерал-майор Богдан Бондарь, отвод сил и средств на этом участке уже происходил в 2016 году.

"Противник двигался вперед, и украинская сторона снова заняли эти позиции. Это подтверждение, что мы уже имеем опыт и вернемся в случае провокаций назад. Если будут обстрелы противником, или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию командира бригады, принимают решения о возвращении на прежние позиции. Другие участки ни в "Минском", ни в "нормандском" формате для процесса разведения не обсуждались", - сообщил Бондарь.

Предыстория: 9 ноября украинская сторона заявила, что готова к началу практического этапа разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

РосCМИ позже заявили, что Украина и "ДНР" приступили к отводу сил от линии соприкосновения в районе Петровского. За ситуацией в районе разведения сил следят сотрудники СЦКК и наблюдатели ОБСЕ, сообщил ТАСС.

8 ноября незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали разведение на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское.

Командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге заявил, что зеркальное разведение в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики. На момент заявления не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.

После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение в районе Богдановки, затем еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.

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